中評關注：柯文哲復出馬不停蹄　一石三鳥

柯文哲3日、4日南下嘉義市，替張啟楷站台、掃街拜票。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月5日電（記者 鄭羿菲）被封為政壇“哥斯拉”的台灣民眾黨主席柯文哲近日馬不停蹄，去年底參加黃國昌的應援活動，隨後拜會藍綠“立院”黨團，接下來又赴嘉義市陪張啟楷掃街站台。甚至還表態要在嘉義展開“Long Stay”，接續的種種動作，顯示柯文哲正在強力秀肌肉，向台灣政壇與民眾宣告他將捲土再來。



深入觀察，柯文哲從去年12月開始錄影片、直播、站台、拜會藍綠黨團、掃街等一連串動作，表達的邏輯有三層含義：一、柯文哲正在秀肌肉。台灣民眾對不常出現在螢幕前的政治人物往往很快淡忘，柯文哲的每一場活動都在重新勾勒民眾的記憶，對外表達“我還在”。從網路溫度計統計來看，1月1日柯文哲的討論衹有8354筆，而1月2日拜會藍綠黨團則直接拉升到4萬4570筆討論，寶刀未老意味濃厚。



二、奠定藍白合作的確定性。柯文哲1月2日拜會中國國民黨團，氣氛熱鬧融洽，柯甚至自嘲是“劫後餘生、苟延殘喘”，與拜會民進黨團氣氛相比，少了幾分話語中的夾槍帶棒，即便柯文哲說對民進黨“本來就沒有仇”，但柯文哲在這段時間的言談之間，仍難掩心中對羈押1年的憤懣。這代表身為民眾黨精神領袖的柯文哲已親自定調2026藍白合，不會有綠白合的空間。況且，即便柯文哲放得下，在台北看守所外聲援柯文哲長達1年的柯粉、小草恐也難買單。



三、凸顯自己與賴清德格局的不同。2022年高虹安披民眾黨戰袍競選新竹市長時，柯文哲與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘20年的交情火拚到過年不再去柯建銘家拜年，2人反目成仇。柯文哲如今願意為了白委陳昭姿推動的民生法案“人工生殖法”，親自拜會柯建銘一笑泯恩仇。反觀，賴清德在大罷免大失敗後仍堅持朝野鬥爭路線，形塑出柯文哲與賴清德孰高孰低的形象，自然在人民心中有所判斷，未來柯、賴在政治對壘上，恐怕中間選民會先傾向認同柯。



柯文哲在3日、4日替張啟楷站台時，宣布未來可能將在嘉義“Long Stay”，這已是柯文哲第二次表達想在台灣中南部“小住”的想法，顯見柯文哲正有節奏、一步步地想動搖民進黨、賴清德在中南部鐵票倉。即便柯文哲積極籌備復出之路，但距離被羈押前的人氣、任職台北市長時掀起的“柯P旋風”仍有一段不小的距離。不過，柯文哲從參選2014年台北市長以來，走在政治路上從來都是篳路藍縷，最後卻像是哥斯拉般被越打越大隻，柯文哲如何再掀起台灣政壇風浪，值得觀察。