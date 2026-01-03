嚴震生：大陸軍演屢創紀錄　形成台海新常態

政治大學國際關係美歐研究所研究員嚴震生。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月5日電（記者 莊亦軒）12月29日大陸解放軍宣布進行“正義使命-2025”，台灣島內卻不見緊張情緒。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問時表示，民進黨政府或許是因為擔心引起民眾緊張情緒，沒有採取積極應對措施。平時沒有軍演的時候，也只進行表演性質的民防演練、預備。這種把頭埋進沙子裡的行為，危險不會消失。要支撐民進黨口中所謂的“台灣不怕”，做政治人物的應該要帶頭讓孩子服兵役，現在嘴巴又貪小便宜想講一些話，但又沒有相應的實力足以支撐。



嚴震生說，民進黨政府光顧著對美採購武器，卻沒有積極的讓志願役士兵員額能夠補齊。天天吹你買那麼多武器、你要對抗，那你就要準備。至少要像瑞士一樣願意服役，不然就像以色列一樣男女皆兵。要有那種很積極的政策作為，否則乾脆像哥斯達黎加一樣沒有軍隊，因為沒有軍事威脅人家反而不容易找借口攻擊你。現在嘴巴又貪小便宜想講一些話，但又沒有相應的實力足以支撐。



嚴震生，美國德州大學歷史學及政治學碩士、普渡大學國際關係博士。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、政治大學政治系、台灣大學政治系、暨清華大學通識中心兼任教授，主要以英語開授美國政治、非洲政治、美國外交等課程。



根據台軍方說明，解放軍分兩波發射共27枚遠程火箭彈。第一波17枚於上午9時從福建平潭發射，彈著點位於基隆東北方約70浬處，落點在24海浬鄰接區外。第二波10枚則於下午1時從福建石獅發射，彈著點位於台南西方約50浬處，部分火箭彈落於台灣24海浬鄰接區內、但仍在12海浬領海之外，創下歷次軍演彈著點最接近台灣本島紀錄。



嚴震生表示此次軍演針對的有三個目標，一個是對美國宣布對台軍售、第二個對日本首相高市早苗的爭議言論、第三是對賴清德、“台獨”勢力。這次演習宣布的時候首度提及應對“外部干涉勢力”，並且演訓名稱不同以往稱為“聯合利劍”，第一次使用“正義使命”的代號。行動代號從單純的軍事名稱，演變為具有政治意涵的名稱。



嚴震生說明他在接受半島電視台採訪時，同台的一位美國學者表示，大陸會有這種反應是被美國跟日本霸凌太久。嚴回應，這個角度是以前大多數台灣人沒有想過的，但美國人身為域外第三方就會從這種角度切入。中國已經多次向美方表明，台灣問題是他的重中之重的核心利益。“可是美方好像根本不在乎，沒事就要去戳一下看看底線到底是什麼。”中國如果被美國吃豆腐還不進行軍演，也會受到老百姓質疑。

