中評關注：賴系綠委修兩岸條例　敢玩到底？

賴嫡系林宜瑾提案修法，被認為是“法理台獨”。（林宜瑾辦公室提供） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）賴清德嫡系綠委林宜瑾提案有關“兩國論”的修法，最直覺就是選舉一到，綠營就開始強化“抗中”的相關修法。但在前台灣民眾黨主席柯文哲拜會藍綠政黨之際，綠委提出此法案，有逼民眾黨表態的意味。但若藍白不再當煞車皮，綠營是否敢玩到底？



林宜瑾近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法草案，要將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中“國家統一前”等字眼，被解讀可能創造出“兩國論”。林宜瑾是賴清德子弟兵，這麼明顯背景，提出相關修法，被認為是賴的意志。



相關修法，在2020年5月蔡英文執政時，當時綠營在“國會”過半，同為英系“立委”蔡易餘也提過類似修法，提案兩岸條例刪除“國家統一”字眼。蔡最後認為時機不宜自行撤案，當時被認為是蔡英文要求撤案。現在賴清德子弟兵再度上演類似提案，若藍白陣營在程序委員會以及後續修法都不阻擋，那綠營還會持續推動嗎？還是最後又讓提案人自行撤回。



在中國大陸舉行“正義使命－2025”的環台軍演後，賴嫡系“立委”提出相關提案，當然是要逼國民黨與民眾黨在此議題上與民進黨同陣線。加上有關於增加軍費相關提案還在程序委員會排案中，綠營想要形塑藍白陣營與中國大陸站在一起的形象，在選前強化抗中牌。



尤其，柯文哲日前為了法案拜會民進黨與國民黨，與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘同台，被認為綠白有合作空間，相關“兩國論”的提案修法，強化台灣認同，民眾黨支持者多為年輕族群，民眾黨會不會為了爭取年輕選民，而選擇與民進黨合作？賴透過嫡系“立委”提案，是否想逼民眾黨在涉及台灣議題的修法上表態？若民眾黨再度選擇與國民黨同一陣線，民進黨一定會再度批民眾黨“親中”等，試圖吸收民眾黨的年輕選票。



相關修法拋出後，陸委會已公開表態“修改兩岸條例必須獲得社會多數共識”，加上民進黨政策會執行長吳思瑤都說了，不用太急切的認為提案好像就是下一步的作為，任何議案都要有充分的民主討論的過程，相關說法被視為是在踩煞車。



但若是藍白陣營在相關修法程序上，沒有進一步阻止，民進黨一定會推說這是社會多數共識。只是美國會容許賴清德朝法理“台獨”邁進嗎？民進黨敢讓這個法案走到最後嗎？還是最後仍是不了了之，有待觀察後續綠營的動作。