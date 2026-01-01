中評關注：綠委衝“法理台獨”最終檢驗誰？

綠委提案修法兩岸人民關係條例，藍委目前沒有意願再當煞車皮。（中評社資料照） 中評社台北1月5日電（記者 張嘉文）民進黨“立委”林宜瑾提案修正兩岸條例，將法案名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並刪除條例中“國家統一前”字眼及以“地區”稱“兩國”領土，確立台灣與中華人民共和國的“國與國”關係。綠營在兩岸已高度緊張對立，大陸才剛結束規模最大的圍台軍演後，便端出這樣實打實的“法理台獨”修法，顯然有意繼續升高兩岸情勢，以獲取他們認為的政治紅利。



綜觀目前藍營對此修法的態度，中國國民黨主席鄭麗文說她等著看賴清德對此的態度為何，多位藍委也表明，對這樣的修法不會擋，建議林宜瑾加碼提案廢止“兩岸人民關係條例”和陸委會，正好趁這次讓社會大眾知道“台獨”的代價，在野黨不願再當煞車皮。



依照目前的“立法院”席次，總席次113席，國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8、無黨籍2席加入國民黨運作。綠委提案如果沒有藍或白的支持，無法單獨過半通過，所以綠營此提案原本打的算盤可能是設定藍白最終會出來反對，但在提修法過程中，綠可藉宣揚“台獨”理念進一步鞏固支持者，也可累積相罵本，將反對修法的藍白打成“中共同路人”，且兩岸情勢如果更加震盪，還可以將1.25兆防務追加預算必須通過的更大壓力，讓藍白承擔。



只是這樣的如意算盤，目前看來藍營並不願配合，假使在野完全放手，不出席或棄權不投反對，此修法進入二、三讀的表決時，只要院會有綠委出席人數超過38人且投下同意，此法案在程序上確實會過關。



所以問題核心不在於這項修法會不會過，而在於民進黨究竟“敢不敢真的過”。2020年綠委蔡易餘也曾提案修改兩岸人民關係條例、刪除“國家統一前”，當時是綠營完全執政，藍也不擋，後來蔡自己先行撤案，理由是“現在太危險”，所以這次的修法，是否為綠營另一次的試水溫，有待觀察。



只是，對賴清德而言，這項修法無疑成為一道必須回應的政治考題，一邊是他對外反覆強調不會宣布“台獨”、維持現狀；另一邊卻是自家子弟兵推動高度挑釁現行“憲政”與兩岸架構的修法行動。若選擇默許，等同默認路線；若選擇切割，則勢必衝擊黨內基本盤。這也是鄭麗文說她在等著看賴清德如何表態的關鍵所在。



當綠營要衝“法理台獨”，藍營不擋，可能最終會被檢驗的是，民進黨真願意為自己的政治神主牌，承擔真實且龐大的代價嗎？