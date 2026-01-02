賴瑞隆辦初選首場大造勢　高雄綠營角逐激烈

綠委賴瑞隆4日傍晚在高雄鳳山舉辦第一場初選大造勢。（圖：賴瑞隆服務處提供） 中評社高雄1月5日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐激烈。賴瑞隆4日在高雄鳳山舉辦第一場初選大造勢，聲稱有數萬人到場展現氣勢，同屬新潮流的民進黨籍屏東縣長周春米、綠委沈伯洋等跨縣市到場相挺。



賴瑞隆4日傍晚在高雄捷運鳳山西站旁空地舉辦“真誠無畏之夜”造勢活動，現場湧入數萬名支持者，並集結9位在地及跨縣市“立委”、市議會正副議長、市議員、議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺。主辦單位未公布人數。



賴瑞隆表示，自己出身平凡家庭，沒有顯赫背景，也非政治世家，唯一信念就是把高雄建設得更好。感謝鄉親一路栽培，讓他從“國會”助理、市府局長走到“立法院”，並懇託民眾做他的後盾，未來持續給予支持。



周春米表示，賴瑞龍出身基層家庭更能理解民眾需求，這就是高雄市民需要的高雄市長；政治是眾人的事，更需要勇者無懼和真心誠意，賴瑞隆願意承擔、也不畏挑戰，呼籲大家團結支持賴瑞隆，一起讓高雄更好、讓南台灣更好。



多位綠委到場，包括高雄綠委邱志偉、李柏毅，屏東綠委鍾佳濱、徐富癸，彰化綠委陳素月，以及不分區綠委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠，原住民綠委伍麗華，皆輪番表達對賴瑞隆的推薦。



除了民進黨籍高雄市議長康裕成率領多位跨派系議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓、張博洋、李順進、陳幸富、范織欽、高忠德、黃文志、張勝富、邱俊憲、林富寶等人上台表達支持。



同時，綠營的新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人專程到高雄給予支持。