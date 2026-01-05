美抓走委國總統　名醫問賴：要譴責美國？

美國3日對委內瑞拉發動突擊，名醫沈政男在臉書提出看法。(照:沈政男臉書) 中評社台北1月5日電／美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，引起國際社會震驚。對此，時事評論家、醫師沈政男4日在臉書發文，向賴清德提出質疑，不是說“侵略者才是和平破壞者”，要不要譴責美國侵略委國？綠營人士要不要罵特朗普？沈政男表示，3個字“不期待”，因他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！



美國3日對委內瑞拉展開“絕對決心行動”（Operation Absolute Resolve），馬杜羅及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜羅夫婦已經抵達美國紐約，預計將於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。



沈政男指出，特朗普為何要侵略委內瑞拉？他認為，連特朗普自己也搞不清楚出兵委內瑞拉的理由？那些在那邊幫特朗普講理由的人根本是自作多情。“紐約時報社論講得很清楚，此舉就是非法而且不明智。”



沈政男表示，美國在冷戰與後冷戰時代侵略其他國家，每次都號稱為了什麼冠冕堂皇的理由，什麼大規模武器有的沒有的，到最後都證明子虛烏有，而且治絲益棼，然後虎頭蛇尾落跑了。



沈政男接著問，賴清德不是說侵略者才是和平破壞者，要不要出來譴責美國侵略委內瑞拉？而中國2027要“侵略台灣是侵略”，美國2026侵略委國就不是侵略啊？



沈政男表示，如果美國2026侵略委內瑞拉不用譴責，為何中國沒有要侵略台灣，就在那邊叫罵連天？那譴責俄羅斯侵略烏克蘭，說中國可能侵略的綠營人士，要不要出來罵特朗普？但說真的就3個字“不期待”。因為他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！



