不只打委內瑞拉！帥化民揭美國真正目的

帥化民。（截自“國際直球對決”YouTube直播畫面) 中評社台北1月5日電／美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，引起國際社會震驚。對此，退役中將帥化民4日表示，“美國此番行動可說是一雞好幾吃，既可掌控能源利益，又能對南美國家形成震懾效果，達到殺雞儆猴的目的”。



美國3日對委內瑞拉展開“絕對決心行動”（Operation Absolute Resolve），馬杜羅及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜羅夫婦已經抵達美國紐約，預計將於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。



帥化民4日在政論節目《國際直球對決》中指出，美方此舉形同開了一個“非常惡劣的先例”。他表示，聯合國憲章在第二次世界大戰結束後即明確規範，各國不得以任何形式侵略他國，即便委內瑞拉總統馬杜洛施政爭議再大，也不應成為遭到武力侵略的理由。



帥化民分析，南美洲長期以來被美國視為勢力範圍，過去僅有古巴公開與美國對抗，但近年中國大陸透過“南方聯盟”等經貿布局，逐步滲透南美市場，已對美國“後花園”形成實質挑戰。在此背景下，美國對委內瑞拉動手，背後目的並不單純。



他進一步指出，委內瑞拉是全球重要產油國之一，與美國、俄羅斯、沙特阿拉伯並列，而美元之所以能維持強勢地位，正是與石油體系緊密綁定。美國此番行動可說是一舉多得，既可掌控能源利益，又能對南美國家形成震懾效果，達到“殺雞儆猴”的目的。他警告，包括古巴、哥倫比亞等國恐怕都會因此提高警戒，巴西如今也難免感到緊張。



在軍事層面上，帥化民指出，美方行動顯示其前置情報與部署極為縝密。他表示，外界不應低估馬杜羅仍握有的武裝力量，因此美軍先以戰斧飛彈精準打擊支援政府的相關目標，隨後再以武裝直升機火箭彈壓制雷達系統，最後由三角洲部隊執行斬首與拘捕任務，整體行動高度專業。



帥化民認為，美軍航母與軍艦早已在外海長時間待命，就是為了等待最佳時機。他也強調，這類行動風險極高，一旦地面部隊遭遇反擊，僅能依賴空中火力支援，任何一個環節出現疏失，都可能導致重大傷亡，因此此次行動在軍事角度來看，幾乎可說是“非常完美的斬首與捕捉行動”。