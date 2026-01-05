陳水扁電視訪談節目　卓榮泰下令不準播出

陳水扁4日在臉書表示，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。（陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北1月5日電／陳水扁目前正保外就醫，他日前宣布，將主持訪談節目《“總統”鏡來講》，原訂4日起在網上平台播出。陳水扁4日表示，節目臨時喊停，“行政院長”卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。鏡電視回應，一切以主持人陳水扁考量為主。



矯正署對此回應，是中監經審核後依法予以駁回，針對是否收到卓榮泰指示，則稱沒有收到相關訊息，無從評論。



陳水扁因陳敏薰買官案等四大弊案，遭判刑20年定讞，於2015年1月5日獲准保外就醫出監，迄今近11年，保外就醫展延次數已達43次，已創下司法史上保外就醫受刑人最長紀錄。陳水扁保外就醫後，多次因公開活動引發爭議。



陳水扁日前在臉書“陳水扁新勇哥物語”預告，將於1月4日上午10時於鏡新聞主持訪談新節目《“總統”鏡來講》，主打講出真相、理想等台灣新力量，然而卻在首集播出日時，以“卓院長下令，陳水扁不來了”為題，在臉書爆料矯正署長林憲銘在電話中向他證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，“期待陳水扁主持‘總統’鏡來講的觀眾，抱歉讓大家失望了”！



鏡電視透過官網表示“尊重”，將暫停4日上午原訂播出的節目，一切以主持人陳水扁考量為主。