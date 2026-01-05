前方吃緊後方緊吃？“海委會”：當時陸艦已離

“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月5日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍去年12月29日、30日進行對台軍演，台“海委會主委”管碧玲卻被爆料31日中午與海巡官員在高雄宴飲大啖美食惹議。“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍5日受訪表示，餐會是公務行程，由管碧玲的特支費支應，約新台幣7萬多元。他也強調，當天，大陸海警船與解放軍軍艦在當天晚上6點都已離開我們的限制水域，才建議管碧玲會議照常。



大陸解放軍去年12月29日啟動“正義使命2025”對台軍演，30日進行實彈射擊。正直軍演緊張時刻，管碧玲31日中午卻與“海委會副主委”兼“海巡署”署長張忠龍等人赴高雄高級婚宴會館餐敘，引起社會熱議。管碧玲已在臉書發文兩度致歉。



“立法院”財政委員會5日邀“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部次長”阮清華、“國防部”副部長徐斯儉、“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍等人專題報告“2026年度總預算案至今尚未審查，對“國家安全”及地方建設的影響”，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢時問及，吃飯當下，第一線都是副官、小兵，大官都在吃飯，這樣不通啦！“行政院秘書長”薛香川當年在八八風災跟家人吃飯，被轟到下台，前線正在打仗耶！如果解放軍來個回馬槍呢？很悲哀啦！前線打仗，不如吃飯重要，吃飯時間不可以改，“海委會主委”、“海巡署長”都在吃飯，丟臉啦！