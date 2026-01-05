反對修黨產條例　親綠民團籲若強闖應不副署

針對國民黨提出不當黨產條修正草案，民間團體舉行記者會，呼籲“行政院”若法案強行通過應拒絕副署。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）包含曾發動青鳥活動的台灣經濟民主連合等多個民間團體今日於“立法院”舉行記者會，反對國民黨“立委”游顥等人提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案。



民團指出，該草案試圖修改“附隨組織”定義，將認定標準從現行的“或”改為嚴格的“及”，並新增曾隸屬公家者之排除條款，形同為“救國團”與婦聯會等組織“開後門”。與會代表批評，此舉不僅無視“憲法”法庭判決，更是企圖將威權時期“黨國不分”取得的資產合法化，恐導致高達400億元的不當黨產無法追回，呼籲“行政院”若法案強行通過應拒絕副署。



5日，多個民團共同召開“黑歷史不容洗白 贓款更不能漂白”－拒絕國民黨“不當黨產條例”修惡記者會。辜寬敏基金會副董事長林宜正、經濟民主連合召集人賴中強、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫和好民文化行動協會理事長林芳如出席。



中國國民黨籍“立委”游顥等人近期提出《黨產條例》修正草案，主張將附隨組織的認定標準，從現行的“人事、財務或業務”受政黨控制其一即可，修改為三者須“同時”兼備，並增訂“曾隸屬於國家者不在此限”的排除條款。該草案在去年12月初未經委員會審查即逕付二讀，原定上週五於“立法院”院會進行表決，後因故暫緩處理。



對此，林宜正指出，轉型正義的核心在於將原屬人民的權利與財產歸還。他表示，國民黨1949年來台時僅是軍事集團，後續龐大黨產皆源自威權統治時期的累積。針對民眾黨在上週院會暫緩表決一事，林宜正引用柯文哲2014年參選時強調的社會公義承諾，呼籲民眾黨切勿在相關法案上與國民黨合作，台灣社會將持續關注其投票動向，檢視其是否兌現對選民的承諾。