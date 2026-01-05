TPASS將斷炊？白委林國成批綠營騙人民

白委林國成受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”林國成今日受訪時，針對“行政院”指稱總預算卡關將導致TPASS通勤月票中斷一事提出反駁。他批評“賴政府”此舉是在欺騙社會大眾，強調依據《預算法》，TPASS屬於延續性政策，即使今年度總預算尚未通過，行政機關仍可沿用去年度的預算額度執行，並不會發生斷炊危機。他呼籲“行政院”應正視未依法編列預算的問題，而非散布錯誤資訊誤導民眾。



近期“立法院”朝野為了“中央政府”總預算案僵持不下，在野黨因不滿“行政院”未編足原住民禁伐補償等法定支出，聯手阻擋預算案付委。執政黨與行政部門隨即示警，若預算持續無法審查，包括TPASS通勤月票、長照補助等民生福利恐將面臨資金短缺，甚至無法發放，引發民眾擔憂權益受損。



針對“行政院”的說法，林國成指出，“賴政府”在欺騙人民。他表示，TPASS與長照政策皆已實行多年，並非今年度才新增的預算項目。依照《預算法》規範，不管總預算案審議進度如何，原有的舊有預算皆可繼續動支。換言之，行政機關完全可以依循去年通過的兩兆九千多億元預算規模來執行既定政策，受影響的僅限於“新興計劃”或“新規劃預算”。



林國成質疑，既然法律規定得如此清楚，為何“行政院”要對外宣稱預算不審就會斷炊。他認為這種說法是在誤導台灣人民，並將“立法院”行使審查權醜化為惡意阻擋。他進一步說明，在野黨不審預算的原因，在於“行政院”不尊重“立法院”三讀通過的法律案，未將法定支出編入預算。



對於目前的僵局，林國成強調民眾黨的立場是法理正義。他表示，只要“行政院”能講清楚為何不依法編列預算，或是承諾補救措施，“立法院”隨時可以進行審查。他呼籲“賴政府”停止以錯誤資訊誤導大眾，承認TPASS等既有福利措施依法本來就可以繼續執行，不應以此作為政治攻防的籌碼。