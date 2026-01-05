最高規格！鄭麗文率四副主席送王金平聘書

國民黨主席鄭麗文偕4位副主席李乾龍（左二）、季麟連（右三）、張榮恭（左一）、蕭旭岑（右二）以及文傳會主委吳宗憲（右一）拜訪王金平，親自送上“最高顧問”聘書。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天上午偕4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲，親自前往前“立法院長”王金平台北辦公室，親自送上“最高顧問”聘書，超高規格。



依國民黨組織，“最高顧問”並非常設職務，黨章內也無此職銜，鄭麗文原打算邀請王金平擔任“榮譽主席”一職，但在前主席朱立倫第一次擔任黨魁時期，就以黨章沒有“榮譽主席”職稱為由，取消這個頭銜，因此鄭麗文才改聘王金平為“最高顧問”。



鄭麗文日前在中常會上宣布，將正式邀請王金平成為國民黨最高顧問，王從政50年來貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，他退而不休這段時間，希望他能繼續為國民黨貢獻豐沛人脈、社會各界威望。



鄭麗文當時表示，她擔任國民黨不分區“立委”兩屆，第一屆時的院長就是王，受到他很大提攜跟照顧，也養成了固定向他請益的習慣，而王金平在政壇的特殊地位跟高度，她早就希望由他出任最高顧問，王也多次提醒她，最重要的使命跟願望就是促進台灣內部和諧、團結，第二是全力推動兩岸和平，她也非常認同。



王金平日前在高雄舉辦從政50年感恩餐會，邀請對象包括民進黨籍市長與“立委”，但未邀鄭麗文，並聲稱邀請國民黨高雄市黨部主委柯志恩代表國民黨出席，一度引發黨內外議論。



鄭麗文為此在中常會上替王金平代為澄清，強調因為鄉親熱情，王金平不希望鋪張、高調，便定調在高雄舉辦，高雄在地政治人物包含民進黨籍市長與“立委”，而國民黨高雄市黨部主委是柯志恩，因此王金平所謂代表國民黨出席的是柯志恩，“一點都不奇怪”，外界是不必要的誤會、聯想與擴大解讀。