藍修黨產條例現變數　白委：“救國團”應歸公

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電(記者 俞敦平)針對上周五中國民黨“立法院”黨團意圖將《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案闖關二讀，最終因故暫緩一事，台灣民眾黨籍“立委”林國成今受訪時闡明黨團立場。他指出，“救國團”的歷史脈絡源於“國家設立”，若要處置其資產，法理上應“歸還國家”，而非單純視為國民黨黨產進行清算。



林國成強調，民眾黨團目前對於該法案尚未有定論，但在立法爭議仍大時主張“緩則圓”，他不認同執政黨將“救國團”全面醜化為“萬惡不赦”的附隨組織，但也重申民眾黨會嚴守公平公正原則，不會無條件支持特定政黨的修法版本，主張應回歸歷史事實處理。



本屆“立法院”藍白兩黨在多項法案上展現高度合作默契，但在涉及轉型正義與黨產議題上，雙方步調出現微妙差異。中國國民黨籍“立委”游顥等人日前提案修正《黨產條例》，主張將“曾隸屬於國家”的組織排除於附隨組織認定之外，被視為替“救國團”及婦聯會解套，引發民進黨團強烈抨擊，指控此舉將導致約四百億元資產無法追討。該案原定於上周五（一月二日）在“立法院”院會處理，外界原預期在藍營人數優勢下可能強行通過，卻在最後關頭宣布“暫不處理”，顯示身為關鍵少數的民眾黨團對此議題存有保留，並未全然買單藍營主張。



林國成在訪談中表示，立法權若涉及高度爭議，處理上應採取“緩則圓”的態度，且該議題並未急迫到直接影響一般百姓生計。他說明，只要是公平、公正且合理的法案，民眾黨基本上不會反對，但在處理過程中，社會輿論不應將“救國團”或婦聯會與黨產議題過度綑綁。他透露，目前黨團內部尚未針對此案進行正式討論，但在法案文字與定義的處理上，他們會抱持非常謹慎的小心態度，這也是該案暫時未有進展的原因之一。