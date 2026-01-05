柯曾提議續留“立院”　黃國昌：今簽辭職書

民眾黨主席黃國昌(左)接受朱凱翔(右)專訪。（照片：《誰來早餐》YouTube） 中評社台北1月5日電／台灣民眾黨不分區“立委”設有“兩年條款”，7位民眾黨籍“立委”預計2026年1月31日辭職交棒，民眾黨主席黃國昌5日在廣播節目表示，“立委”陳昭姿比較特別，這是她與民眾黨前主席柯文哲個別處理的問題，至於其他人的兩年條款不會受任何影響，他今天早上已經在黨團簽辭職書了。民眾黨前主席柯文哲有跟他提過繼續留在“立院”，但他認為，“我是主席，我也是總召”，希望這個黨讓人感到有制度。



黃國昌5日接受廣播節目《誰來早餐》專訪，兩年條款期限將至，陳昭姿心心念念的代理孕母解禁修法尚未完成，針對後續規劃，黃國昌說明，陳昭姿部分比較特別，那是她會跟柯文哲去處理的問題，但是其他人的兩年條款不會受任何影響，“所以我今天早上來錄節目前，我已經在黨團簽辭職書了”。



黃國昌說明，“立委”請辭有一些行政程序要跑，因此今天黨團會把各委員的辭職書收齊，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間銜接。因有一些作業是“中選會”、“內政部”要跑，以民進黨政府無恥的程度，空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是民眾黨必須要先預防的事情。



黃國昌表示，去年夏天有黨代表提案要暫緩兩年條款，而黨代表大會當天會議的結論，就是維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。被問到，柯文哲會不會過幾天也指示，黃國昌遭司法追殺，希望他繼續留在“立法院”？



黃國昌說，柯確實有跟我提過，但黃國昌認為，“我是主席，我也是總召”，希望這個黨給人家的感覺是有制度，且接下來黨團的運作，黃國昌也不是辭了就撒手不管，他每個禮拜二、禮拜五晨會，還是要跟新任“立委”開。



後續將準備2026新北市長選舉，黃國昌指出，民進黨“立委”很奇怪，要參選縣市長，卻還占著“立委”的位置，領“立委”的薪水去選縣市長，“我老實講，我看不懂啦”，黃國昌更點名台南、高雄的民進黨“立委”，哪有在關心“立法院”的議事，都在做表面功夫。