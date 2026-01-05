高市府爆性侵醜聞　柯志恩率娘子軍轟陳其邁

高雄市衛生局爆發性侵醜聞案，國民黨高雄市議會黨團5日上午開記者會痛批。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月5日電（記者 蔣繼平）高雄市衛生局爆發績優督導性侵醜聞案，事發半年民進黨籍高雄市長陳其邁未回應。對此，獲中國國民黨徵召參選高雄市長的國民黨“立委”柯志恩5日率同黨女性議員站出來痛批陳其邁神隱，市府封口長達半年，要求市府道歉反省、檢視漏洞。



針對遭質疑下封口令長達半年之久，高雄市政府強調，接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助；另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。



高雄市衛生局前心衛中心執秘何建忠曾獲“衛福部”“社會安全網績優督導”，竟涉嫌濫用職權從公家機關係統中鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後將人約至摩鐵強制性交得逞，全案近日被高雄地檢署偵結後起訴，並依法求刑10年6月後才曝光。



國民黨高雄市議會黨團5日上午開“高市府社會安全網成性侵害黑洞 心衛之狼 誰人之過？”記者會。藍委柯志恩、國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽、國民黨籍高雄市議員陳麗娜、陳美雅、李雅靜出席。



柯志恩在記者會中表示，受害少女是遭到有權勢的高官鎖定的，加害者2021年就被爆曾職場霸凌，2025年被降調後又提前退休，實在是心理諮商界之恥。她認為調資料應該要雙重主管認證。社會安全韌性與“國防”一樣重要，需要檢視漏洞。