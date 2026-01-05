談台南選情　謝龍介：最終對手都會是賴清德

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”謝龍介今日於“立法院”受訪，針對台南市長選情發表看法。面對民進黨內初選激烈的競爭態勢，謝龍介表示不介入對手黨內事務，將持續深耕基層。他指出綠營參選人投入龐大資源與看板廣告，引發民眾對後續如何回饋金主的疑慮。對於未來的選戰局勢，謝龍介強調，無論民進黨初選由誰出線，鑑於台南為賴清德的政治本命區，他認為自己最終的競爭對手毫無疑問“一定是賴清德”。此外，他也透露正研擬與“立法院長”韓國瑜聯名推出春聯。



隨著2026年縣市長選舉腳步逼近，台南市長選戰逐漸升溫。民進黨內部初選競爭呈現白熱化。國民黨方面，謝龍介被視為角逐台南市長的熱門人選。



針對民進黨初選現況，謝龍介指出，觀察到綠營高層南下造勢時提及對手品行問題，顯示選情已進入伯仲之間的激烈程度。他表示，國民黨的立場是不介入民進黨初選，自己將維持既定步調，透過募款餐會與走訪基層爭取支持。他提到，許多基層民眾感受到綠營初選的肅殺氣氛，對此感到失望，並重申希望能為台南掃除黑金、帶來改變。



儘管綠營人選尚未底定，謝龍介對未來的對戰組合已有定見。他認為，無論最後是誰贏得民進黨初選，他最終的對手一定是賴清德。他指出，台南是賴清德的政治本命區，對方勢必會全力固守，這點毋庸置疑。



對於近期發布的民調數據，謝龍介持保留態度，認為部分民調可能存在機構效應或題目設計的引導性，僅能作為參考，真正的結果仍待初選當日揭曉。此外，他特別關注競爭對手投入的資源規模，指出台南街頭充斥看板、文宣品與各類面紙、扇子等贈品。他質疑，一場選舉耗費如此龐大的資金，候選人當選後恐面臨如何回饋贊助者的問題，這對民主選舉而言並非正面發展。



至於農曆春節規劃，謝龍介透露有意找“立法院長”韓國瑜聯名推出春聯，藉此與民眾互動並爭取支持。