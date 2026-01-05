落實“立委”兩年條款　黃國昌證實簽辭職書

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日受訪證實，為遵照黨內不分區“立委”“兩年條款”，上午已正式簽署辭職書。針對外界關注民眾黨前主席柯文哲日前提及希望“立委”續留一事，黃國昌強調，相關議題已討論許久，黨有既定制度，將依規定執行。至於同黨“立委”陳昭姿是否因法案推動成為例外，黃國昌未正面回應，僅表示“再看看”。



台灣民眾黨規定不分區“立委”任期為兩年，現任七席“立委”預計於1月底辭職，由後續名單遞補。前黨主席柯文哲日前為推動《人工生殖法》拜會朝野時，曾被問及是否會讓主推該法的“立委”陳昭姿留任，當時柯文哲表示將私下討論。外界因此關注在兩年期限屆滿之際，民眾黨團成員的實際去留狀況。



黃國昌面對媒體詢問時，確認了今早簽署辭職書的消息。對於柯文哲曾表達希望“立委”續留“立法院”的說法，黃國昌指出，兩年條款的事情已經討論太久，他過去也公開講過非常多次，既然黨有黨的制度，就會按照制度走。



至於陳昭姿的情況是否較為特殊，黃國昌語帶保留地回應“再看看”。隨後媒體追問是否好奇其他委員的動向，黃國昌再次重申，黨有黨的制度，一切就按照制度進行。