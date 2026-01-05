扁節目遭禁　王鴻薇：賴無法容忍扁影響力大

藍委王鴻薇接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃偕華）陳水扁新節目突然喊卡，他透露是“行政院長”卓榮泰下令不准播出，否則就要抓陳水扁回籠”，引發各界議論。中國國民黨籍“立委”王鴻薇也發表意見，她說要不要關陳水扁完全是在賴清德的一念之間，這次不準陳水扁開政論節目，是因為賴清德無法容忍選舉將至，陳水扁的影響力越來越大。她認為這也代表台灣的司法的體制已經完全由政治來操縱。



中國國民黨籍“立委”賴士葆也提到，賴清德支持民進黨籍“立委”林俊憲，陳水扁卻支持同黨陳亭妃；賴清德支持民進黨籍“立委”賴瑞隆，陳水扁卻力挺林岱樺甚至邱議瑩。他認為卓榮泰也只是魁儡，是賴清德基於選舉、政治的考量，才有這樣的動作。



陳水扁因四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，中監要求“不接受媒體採訪”等5不原則，但陳水扁多次踩紅線，包含主持微笑廣播電台節目、接受日媒採訪等。這次要主持鏡電視節目，卻被認定違規。王鴻薇指出在賴卓體制下，要不要關陳水扁完全是在賴清德的一念之間，這也代表台灣的司法的體制已經完全由政治來操縱。



王鴻薇說，過去陳水扁有無視五不紅線的特權，其他保外就醫的受刑人有這樣的特權嗎？為什麼在民進黨的執政下，司法有這樣的雙重標準？她認為，陳水扁過去對於賴清德多所批評，一旦扁主持政論節目，在接下來2026、2028的選舉中，陳水扁的影響力一定會越來越大，這個是賴清德所不能容忍的，也牽涉到民進黨內部的派系鬥爭。