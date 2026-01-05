王世堅：柯文哲回來盼有新氣象　與綠談合作

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月5日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲復出後馬不停蹄，2日拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，柯建銘也請托柯文哲處理總預算案。民進黨籍“立委”王世堅5日表示，柯文哲現在回來可能有一番新氣象，柯文哲可以好好思索是否就政策預算來談合作，不要一味站到中國國民黨那邊。



民眾黨籍“立委”陳昭姿積極推動“人工生殖法案”，柯文哲2日赴“立法院”拜會藍綠黨團，對於柯文哲的請託，柯建銘反拜託總預算案，民進黨團幹事長鍾佳濱也喊出綠白多合作。柯文哲則說，“這你們就坐下來喬就好”、“哪有什麼關鍵席次，你老大欸，你以前就沒問題。”



王世堅5日接受媒體訪問表示，希望藉由柯文哲現在回來了，民眾黨籍“立委”黃國昌可能擔任“立委”只到2月1日，能有一番新的氣象，柯文哲可以好好思索，是否應針對政策預算逐條大家可以來談合作。不要一味的站到國民黨那邊去，那完全是以政治的方式對待民進黨，那種對立的方式，對台灣不好。希望柯文哲能理性一點，不要像黃國昌那樣處理事情。



王世堅也說，藍白分分合合他不予置評，但看起來為了2026縣市長的提名，可能有點小摩擦，但大方向還是會走在一起。