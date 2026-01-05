出任國民黨最高顧問　王金平有三大期盼

國民黨主席鄭麗文在4位副主席的陪同下，送“最高顧問”聘書給予王金平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天上午在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等人的陪同下，前往前“立法院長”王金平位於台北的辦公室，送上“最高顧問”聘書。對於接下最高顧問一職，王金平說他有三個期盼，一是要用天下為公、不自私的心態來共同面對政局；二是兩岸和平；三是協助國民黨擴大支持，重新執政。



鄭麗文一行在早上十點半抵達王金平台北辦公室所在的宏國大樓，眾人在王的幕僚引導下進入辦公室，整個過程約20分鐘，便一同下樓接受媒體聯訪，並由鄭遞上最高顧問的聘書給王進行合影。



鄭麗文說， 王金平在“中華民國”戰後民主化的歷史佔有非常重要的一席之地，是國民黨非常具代表性的政治人物，如今在內外局勢交迫，國際局勢詭譎，兩岸非常艱險，而台灣內部朝野對立達到最高峰，“憲政”面臨僵局種種問題，正需要王金平的高度智慧和從政資歷，協助國民黨以及台灣渡過這個艱困局面。



王金平則說，他很榮幸接受這個聘書，擔任國民黨的最高顧問他期待有三方面要努力，一是以天下為公的心態面對政局，台灣政局現在處於非常對立，也可說是盤根錯節，朝野之間的結越結越深、越緊，要怎樣解套，需要大家共同來省思，必須依靠朝野真心誠意，一切以人民為念以政局和諧為念，能拋棄意識形態，理性反省和調整，才能解決朝野對立的問題。



第二，當然是希望能夠促進兩岸和平，王金平說，現在兩岸兵凶戰危，他希望能獲得緩解。第三則是希望幫助國民黨各方面的發展，讓國民黨能夠贏得民眾的敬重和接受，轉而支持國民黨來贏得各方面的選舉，他會盡心盡力來做，讓國民黨正常發展，成為重新執政的政黨。