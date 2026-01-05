美國抓委內瑞拉總統　鄭麗文：盼回歸國際法

國民黨主席鄭麗文受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月5日電（記者 張嘉文）美國日前軍事襲擊委內瑞拉，並逮補委國總統馬杜羅夫婦送回美國受審，引發國際爭議。中國國民黨主席鄭麗文今天表示，還是希望能回歸國際法，任何區域的矛盾衝突都能透過和平的方式化解，透過合乎國際法的方式來處理。



鄭麗文也說，從美國總統特朗普多次宣示新門羅主義來看，全世界各地自己負責自己區域安全問題，而不能完全仰賴美軍介入的戰略思維跟路線已非常明顯。對於這種趨勢，中國國民黨的主張，九二共識、反對台獨，剛好能擔負起我們自己台海兩岸安定和平的重責大任。



鄭麗文今天上午率4位副主席一同前往前“立法院長”王金平的台北辦公室，親自頒發國民黨最高顧問聘書，鄭麗文隨後接受媒體訪問時，針對委內瑞拉事件做出以上表示。



鄭麗文說，世界局勢非常動盪，特朗普多次宣示新門羅主義，要將美國尤其是安全議題的關注力道回到美洲，這從日本首相高市早苗發言事件，到大陸圍台軍演，特朗普的處理特別淡然，美國華府也保持了一定距離，都可以看出特朗普的國際戰略重大調整。



鄭麗文強調，對於區域安全無法依賴美軍介入的趨勢，國民黨的兩岸主張剛好能擔負起兩岸和平的重責大任，透過政治的努力來謀求兩岸和平穩定，她也多次表示，既然賴清德已經公開說絕對不會宣佈“台獨”，那就更應該堅定反對“台獨”的立場，不要透過子弟兵在“立法院”踩法理“台獨”的紅線，真心誠意下架“台獨黨綱”，那就可不費一兵一卒，換來兩岸和平穩定，這才是高度政治智慧的展現。



鄭麗文說，今天請王金平擔任國民黨最高顧問，王也一直強調，一定要和氣、和諧、和平，我們也往這個方向積極在努力。