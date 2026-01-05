李詩欽：台能源需求遠超預估　政策要彈性

電機電子工業同業公會前理事長、英業達董事李詩欽致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月5日電（記者 方敬為）電機電子工業同業公會前理事長、英業達董事李詩欽今天出席台中東海大學“NVIDIA B200 AI Pod算力中心”啟用剪綵。針對台灣發展AI與半導體業所面臨的能源需求，他受訪表示，能源的穩定性是一大挑戰，未來台灣工業能源需求遠超出當前預估，因此期盼能源要多元化，政策要有彈性空間。



李詩欽預告，台積電1.4奈米製程可望在2028年量產，屆時台灣在AI與半導體的領先優勢將可望繼續維持，能源的穩定即非常重要。東海大學校長張國恩表示，學校推展AI算力中心及相關教學環境，平均一年電費支出高達新台幣7千萬元，對工業需求必然更為可觀。



東海大學因應科技趨勢，持續投入建置AI教學環境，5日舉辦“NVIDIA B200 AI Pod算力中心”啟用典禮，該中心由英業達董事李詩欽斥資新台幣3千萬元打造，包括台中市長盧秀燕、副市長鄭照新、數位發展局長林谷隆、東海大學董事長吳清邁、校長張國恩等人共同剪綵見證。



東海大學NVIDIA B200 AI Pod算力中心，搭载NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為校園注入最強AI算力，校長張國恩表示，該系統未來也可以作為台中市政府的後盾，為台灣AI人才培育以及邁入智慧城城市提供幫助。

