張景森轟綠委修兩岸條例搞嘴砲政治

張景森批綠委修兩岸條例是務虛台獨。（照片：張景森臉書） 中評社台北1月5日電／民進黨賴系“立委”林宜瑾提案修正“兩岸人民關係條例”，擬將法律名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並主張刪除原條文中“國家統一前”字眼及透過“地區”相稱“兩國”領土的用語。“行政院”前“政務委員”張景森5日在臉書發文痛批，這是典型務虛“台獨”，修法製造對立、逼迫站隊，這是要團結台灣對抗強權的執政黨應做的事嗎？不如主動撤案，為社會對立降溫。



曾在民進黨政府任職多年的張景森表示，賴清德曾自稱“務實的‘台獨’工作者”，上任後做了很多苦工，尤其在“國防”安全上面，這就是務實的“台獨”，對應的是“務虛的“台獨”，就是靠口水和嘴皮子的“台獨”，把精力都集中在一些關於“國家”的符號。



張景森舉民進黨“立委”修正兩岸條例為例，指提案者將修法包裝為“價值表態”或“法理釐清”，這就是典型的務虛“台獨”、嘴砲政治。他更稱，這項提案不會改變兩岸軍事態勢、增加“國防”能力、帶來任何國際承認，或讓台灣在外交或安全上多一分保障，是高度象徵性、低度實用性的修法。



張景森指出，象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，揮舞旗幟只是主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。涉及台灣安全，真正“癢”的地方還很多，把政治能量被投入在“可能有點癢，但不是太癢”的地方，且非要抓到流血不可。台灣還不夠亂、不夠煩嗎？



張景森提到，此操作並非首次出現在民進黨，長期以來都有政治人物靠這兩招闖蕩江湖，利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力鞏固自身政治利基，這種策略在個人選舉上或許有效，實際上是瓜分綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。



張景森強調，民進黨不能夠擴大自己的社會基礎，都是因為這些便宜的政治操作，讓人家覺得民進黨似乎毫無責任感，讓中間選民失去信賴。對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法，綠營支持者應出來反對。