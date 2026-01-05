茶葉行可得標軍購案？陳金德：應更強調專業

藍委洪孟楷質詢(左)台工程會主委陳金德(右)。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北1月5日電／台軍購案頻遭質疑，包含台海軍司令部2022年伺服器標案及維護案，竟由資本額僅新台幣10萬元的茶業公司得票，引發議論。中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天質疑，“國防部長”顧立雄先前動怒稱只要能履約，不用管公司名字、登記在哪，工程會能認同嗎？工程會主委陳金德回應表示，站在政府立場，也呼籲政府採購機關，在採購合約時候，應該更加強調廠商所需要服務的專業。



“立法院”交通委員會今邀請“行政院”公共工程委員會主任委員、“交通部”、“國防部”、“法務部”、“司法院”、“勞動部”及“行政院主計總處”就“公告修正《政府採購法》，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能”進行專題報告，並備質詢。



洪孟楷在質詢時指出，有關“國防部”最近的相關採購，顧立雄動怒說20年規定一樣，不用管公司名字、登記在哪，只要能履約，對於此講法能認同嗎？工程會認同這樣說法嗎？陳金德回應，這是公司登記問題，要問“經濟部”。洪孟楷進一步質疑，這是採購問題，買炸藥軍火可是搖身一變，在2024年以前都不是做這些本業，突然間賣馬桶也可以幫忙買軍火？



陳金德對此則說，關於公司法登記營業項目，如果有需要精進請“經濟部”提出，站在政府立場，也呼籲政府採購機關，在採購合約時候，應該更加強調廠商所需要服務的專業；洪孟楷則再追問，專業認定在哪邊？



陳金德回應，採購機關確實可要求廠商一些“實績”、評估廠商履約能力，這部分工程會會研究。