大陸到台灣抓賴清德？蕭旭岑：不大可能

國民黨副主席蕭旭岑（右）。（截自“嗆新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北1月5日電／美國以走私毒品之名逮捕委內瑞拉“總統”馬杜羅夫婦，帶回美國受審，引發全球震驚。國際關注中國大陸是否會複製抓賴清德？中國國民黨副主席蕭旭岑今天受訪分析指出，中國大陸不太可能對台灣複製類似行動，因為依他三度與大陸領導人接觸的觀察與感受，他認為大陸領導人對台灣“是有感情的”。



此外，針對民進黨“立委”林宜瑾提案修正“兩岸人民關係條例”，更名為“台灣與中華人民共和國關係條例”，並刪除原條文中“國家統一前”字眼。蕭旭岑今天表示，此事衝擊兩岸關係，會被視為法理“台獨”，讓中國有符合反分裂法、動武的條件，他認為最後美國會出手，請賴清德把此事擋下。



蕭旭岑5日在廣播政論節目《嗆新聞》中表示，中國大陸不太可能對台灣複製類似行動。他直言，雖然這樣的看法“有點逆風”，但依他三度與大陸領導人接觸的觀察與感受，對岸領導人對台灣“是有感情的”，若真採取斬首作為，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。



蕭旭岑認為，若大陸對台真發生斬首行動，不僅將對中華民族整體造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面。不過他也提醒，若賴清德持續走“台獨”路線，兩岸衝突風險仍難以完全避免。



此外，針對外傳國民黨主席鄭麗文可能訪問大陸一事，蕭旭岑表示，目前並無進一步訊息，但在兩岸高度緊張的情勢下，任何有助於舒緩關係、增進互信的交流，對台灣都是好事，也符合台灣人民的利益。兩岸交流向來是國民黨的強項，對選舉而言“正面效果大於負面”，黨內參選同志無須過度憂心。



蕭旭岑也提到，即便民進黨長期抹黑“九二共識”，但從近期兩次民調來看，支持者仍多於反對者，支持度甚至接近五成，這正是藍營在兩岸議題上的重要底氣。

