退伍校官收赴陸管制　藍黨團批在內部找敵人

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電／“行政院”日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害“國家”尊嚴的活動。中國國民黨“立法院”黨團5日指出，不少退伍校官已經接到通知，赴大陸地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸，此舉已逾越現行法律授權，“賴政府”無力守護主權，只會擴權在內部找敵人。



“行政院會”日前通過“兩岸人民關係條例”部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。另外，草案條文也擴大規範，卸任正副“總統”、“國安會”諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長以及領有月退俸的校級軍官，禁止赴陸出席妨害“國家”尊嚴的活動。



國民黨團表示，近日許多退伍基層軍方校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越“兩岸人民關係條例”之授權，涉及不當擴權。



國民黨團批評，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲，面對“賴政府”違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍“國軍”向政府表達最嚴正的抗議。



國民黨團表示，據現行“兩岸人民關係條例”第九條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及“國家安全”、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向“內政部”申請許可。現在片面全面擴大審查範圍，不僅没有法令授權，更是侵害退伍軍人遷徙移動的自由。



國民黨團認為，依法行政是政府的義務，濫權限制民眾人身自由，就是“違憲”，就是違法。此舉與違法“違憲”審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？“中華民國”要變成獨裁“國家”了嗎？



國民黨團表示，必須再次提醒賴清德、“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳，把退伍軍人當“共諜”全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓軍方士氣低落，百害而無一利，應依法盡速將軍人加薪預算送進“立法院”，不僅提振軍方士氣，更可強化軍方實質戰力，才是真的護軍方、愛台灣該有的作為。