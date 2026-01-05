楊智伃：林宜瑾《兩國條例》撤案甩賴一巴掌

針對綠委林宜瑾日前提案，擬修正《兩岸人民關係條例》後來又撤案，國民黨前發言人楊智伃表示看法。(照:楊智伃臉書) 中評社台北1月5日電／賴系民進黨籍“立委”林宜瑾3日拋出震撼彈，表態要提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。國民黨前發言人楊智伃5日表示，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》，撤案了！！！她表示，這次撤案就像一巴掌send tree pay（台語“搧喙䫌”、“賞巴掌”之意）下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。



民進黨“立委”林宜瑾日前提案，擬修正《兩岸人民關係條例》，不僅要將法規更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除原條文中的“國家統一前”相關文字及以“地區”相稱的領土相關用語，一度獲得超過20位民進黨籍“立委”連署。



對此，楊智伃今天在臉書發文問，怎麼回事？是林宜瑾怕了？龜縮了？又或者，是賴清德看見馬杜羅，感到壓力了？



楊智伃指出，身為賴清德的子弟兵，林宜瑾提出《兩國條例》，從頭到尾不過就是照抄賴清德一貫的政治語言，包裝成一部激進“台獨”法案。目的是什麼？就是要再一次操作“抗中保台”，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取2026年選舉紅利。



楊智伃表示，可惜這一次，藍營根本懶得當你們的煞車皮。沒有人要理會這種千篇一律、打假球式的“台獨”法案。結果呢？原本高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕的姿態，現在怎麼突然之間就撤案了？



楊智伃說，請問是在怕什麼？是終於發現，賴清德這套言論早就嚴重背離民意？還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜羅？背離民意的法案、刻意挑起兩岸的風險、製造區域的危機，終究會被民意與民主狠狠打臉。



楊智伃表示，這次撤案就像一巴掌send tree pay下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。