撐不住！綠委林宜瑾撤案《“兩國”條例》

藍委羅智強說，綠委林宜瑾的《‘兩國’條例》撤案了。（照片：羅智強臉書） 中評社台北1月5日電／賴系民進黨籍“立委”林宜瑾3日表態提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，引發軒然大波。中國國民黨籍“立委”羅智強5日在臉書發文表示，林宜瑾的《“兩國”條例》撤案了。



林宜瑾該提案獲20多名綠委連署，陸委會3日未直接表態，僅回應“兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識”。



林宜瑾3日表示，面對藍白擋軍事預算、擋“國家”總預算、擋“國安法”案，自己深深感受到，身為民進黨“立委”有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國大陸軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在“立法院”內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（“兩岸人民關係條例”）的修法提案。



林宜瑾指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中“國家統一前”以及透過“地區”相稱“兩國”領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。



羅智強今天在臉書發文表示，“賴清德子弟兵林宜瑾的《‘兩國’條例》撤案了！”媒體人黃揚明5日也在臉書發文說，“悲報！“一邊一國”只堅持了2天。”