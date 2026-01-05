新黨與廈門大學合辦小三通25週年研討會

新黨5日與廈門大學共同舉辦“小三通25周年紀念研討會”。（照片：新黨提供） 中評社台北1月5日電／兩岸小三通2日迎來開通25周年，新黨主席吳成典率團前往廈門，5日與廈門大學共同舉辦“小三通25週年紀念研討會。新黨強調，兩岸關係走入民進黨當局全面封殺交流、打壓陸配參政、箝制言論自由的歷史低點之際，”，以法律為基礎、以民生為優先、以歷史為鏡，重新審視當年從民間談判到政府落實的突破之路。



新黨5日與廈門大學共同舉辦“小三通25週年紀念研討會”，出席學者包括新黨前召集人周陽山、廈門大學台灣研究院院長劉國深。研討會三大主軸為，1.法律依據：當年《離島建設條例》與《離島建設條例》通過奠定小三通基礎、2.新黨理念：和平統一、突破困難、打開兩岸交流各環節、3.行動啟示：民間先行、政府跟進、周全準備才能成功落地。



研討會中，新黨主席吳成典指出，金門多年來因大霧讓尚義機場無法起降，而真正解決方案竟是使用廈門領空起降，讓機場起降穩定化。這段不為人知的秘辛，是金門人最真實的民生需求：要航班，不要口水；要起飛，不要封鎖。



吳成典更進一步提出願景，“金廈大橋通起來，雙子城亮起來！”讓金門與廈門成為“一國兩制示範區”，讓七個更好的政策紅利，兩岸一起享受，而不是被政客封殺阻擋。



新黨副主席李勝峰則強調，“時間會拆穿政客的謊言，但不會辜負人民的選擇。”、“政客只是歷史過客，人民才是歷史主人。”



大陸方也表示，即將啟用的翔安機場也預留一條跑道給金門，在金門因天候惡劣無法起降時，讓有需求的兩岸人民使用。厦金大橋已經在建，只等金門同意就有機會可以連結，到時只要三分鐘就可以往來兩岸，到時取代小三通，兩岸人民的往來即將更便利，在小三通經過4¼世紀的現在，這樣的發展是兩岸人民引頸期盼的。

