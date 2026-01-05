嚴震生：華府正構想美中俄“三極格局”

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電（記者 莊亦軒）美國2025年版“國家安全戰略”（NSS）公布後，美國前國務卿布林肯在一場專訪中提出嚴正警訊指出，特朗普政府正構想一個由美中俄三大強權各自畫定影響範圍的“三極格局”。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生向中評社表示，美國現在覺得沒辦法成為國際社會的警察，他只要管好他西半球的勢力範圍。所以他對格陵蘭有興趣、把墨西哥灣變成美國灣、要取得巴拿馬運河、然後去弄委內瑞拉，都表示美國對西半球事務是很積極的。



嚴震生，美國德州大學歷史學及政治學碩士、普渡大學國際關係博士。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、政治大學政治系、台灣大學政治系、清華大學通識中心兼任教授，主要以英語開授美國政治、非洲政治、美國外交等課程。



嚴震生說，所謂門羅主義也好、或者後來的羅斯福推論也好，門羅主義是指外界勢力（主要指當時的歐洲）不要介入美洲事務。20世紀初期美國老羅斯福總統做了個推論，你們不行但我們可以。美國傳統的勢力範圍就是西半球，所以美國對格陵蘭有興趣、把墨西哥灣變成美國灣、要取得巴拿馬運河、然後去弄委內瑞拉，都表示美國對西半球事務是很積極的。



特朗普甫上任時普遍被認為是孤立主義者，不希望搞國際合作。好像他也不會發動戰爭，但是錯了，西半球的事務他要管。因為他覺得中國在拉丁美洲插旗太久、影響太大，後院不安全。特朗普可能會跟中國畫出一個勢力範圍，如同清朝末年列強瓜分在華勢力範圍。



對於可能在四月登場的中美領導人見面，嚴震生說，中方要的主要有兩個，第一希望美國支持兩岸和平統一，第二明確說明反對“台獨”、而不是不支持“台獨”。他認為四月特朗普可能會講其中一個。“如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上”。嚴震生說，如果現在民進黨政府不承認九二共識，沒辦法找到對話基礎，他覺得就真的沒辦法。



那台灣會不會變成中方的勢力範圍呢？嚴震生指出，假設中方拿下台灣，那解放軍活動範圍也就在東海、南海，不會衝到美國西岸去。對美國來說可能有軍事上面的威脅，但是沒有其他領土野心。對美軍來說也不失為一個體面的退場方案，加上特朗普是甚麼東西都可以交易的，如果能夠換到好的東西，特朗普會做出讓步。尤其特朗普又認為自己很有魅力、擅長交易，喜歡自己出場做決定。