修兩岸條例撤案　徐巧芯：聽說被委內瑞拉嚇到

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電／賴系民進黨籍“立委”林宜瑾3日表態提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，然而5日稍早竟傳出，林宜瑾已悄悄撤案。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯受訪表示，聽說是被委內瑞拉嚇到。



林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成“台灣與中華人民共和國人民關係條例”外，也刪除原條文中“國家統一前”等字眼。林宜瑾3日強調，“台灣、中國一邊一國”不是口號，兩岸分屬“兩國”這個概念本身，就是國際級的基本常識。該提案已獲20多名綠委連署。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯受訪時表示，“撤案比蔡易餘還快”、“聽說是被委內瑞拉嚇到”。



至於提案書上不少簽名潦草、難以辨認，被網友酸是隨時準備跳船不認帳，徐巧芯指出，“右上角簽了又劃掉那個是賴瑞隆”。



國民黨籍“立委”王鴻薇酸說，林宜瑾要繼續提好提滿，別像過去蔡易餘一樣撤案，也可直接提案廢止兩岸人民關係條例和陸委會。



從提案書可見，至少獲得超過20位民進黨“立委”連署。然而14萬追蹤的粉專“政客爽”指出，民進黨“兩國修法”驚傳撤案了！政客爽嘲諷：“萊爾校長”怕變委內瑞拉總統？不是1/3才完成修法連署？只存活兩天也太孬了！這讓整天鬼叫“台灣國”的王義川情何以堪？