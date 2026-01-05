全員趴下！彰化八卦山大佛前百人席地揮毫

第二屆彰化縣大佛盃國小席地書法比賽4日在八卦山大佛廣場前登場。（彰化縣八卦山大佛風景協會提供） 中評社彰化1月5日電／顛覆現今書法比賽，參賽者不是端坐在桌子前揮毫而是趴在地上。4日彰化八卦山大佛前有一場別開生面的書法比賽，參賽的100多名小選手，全員趴臥在地上寫書法，場面壯觀。有小朋友不適應“席地揮毫”的書寫方式，不時動動身體及手腳，但仍覺得這場比賽方式新鮮有趣。



彰化八卦山大佛為彰化縣重要地標與精神象徵，周邊蘊藏深厚的歷史文化底蘊。第二屆彰化縣大佛盃國小席地書法比賽4日就選在莊嚴肅穆的八卦山大佛前廣場前舉辦，吸引縣內100餘名國小學童齊聚一堂，在彰化知名文化地景中席地揮毫，展現書法藝術之美。



對於採取如此特別的書法比賽方式，主辦單位彰化縣八卦山大佛風景協會表示，主要是為了遵循傳統的書法書寫方式，同時也表達對大佛的尊敬。



協會解釋，最早的書法書寫方式確實是席地而坐，直到東漢後桌椅普及，書寫方式才逐漸改變為現代習慣的“伏紙寫”。席地而坐因無法靠桌案，書寫時手臂必須懸空，筆墨才能及於簡牘，這使古人從小就習慣“懸腕”運筆，字體也較小。



協會表示，不設桌椅、不求形式，以最謙遜、最純粹的姿態書寫，讓孩子們在書法學習之外，也傳達對大佛的尊敬。讓孩子們親身體會敬天、敬地、敬文化的精神內涵，希望藉由舉辦兼具教育意義與在地特色的藝文活動，讓傳統書法藝術持續在彰化向下扎根。



這場比賽分國小低、中、高年級三組，採事先報名，報名的國小學童幾乎全員到齊，席地寫書法的方式，也為比賽增添難度。許多小朋友不習慣，不停變換姿勢，但還是覺得這樣的比賽方式新鮮有趣。比賽結果預定在本月16日揭曉，得獎作品預定2月28日於“八卦山大佛禪閣藝廊”展出。