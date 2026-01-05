綠委林宜瑾撤案《“兩國”條例》網炸鍋開酸

綠委林宜瑾撤《兩岸條例》修正草案，網友留言開酸。（照片：羅智強臉書） 藍委羅智強說，綠委林宜瑾的《“兩國”條例》撤案了。（照片：羅智強臉書） 中評社台北1月5日電／賴系民進黨籍“立委”林宜瑾3日表態提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中“國家統一”相關文字，5日下午傳出已撤案。網友也留言表示，“嚇到了嗎”、“我以為會撐久一點”、“習慣了，又不是第一次”。



林宜瑾該提案獲20多名綠委連署，陸委會3日未直接表態，僅回應“兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識”。



林宜瑾3日表示，面對藍白擋軍事預算、擋“國家”總預算、擋“國安法”案，自己深深感受到，身為民進黨“立委”有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國大陸軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在“立法院”內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）的修法提案。



林宜瑾指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中“國家統一前”以及透過“地區”相稱“兩國”領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。



羅智強今天下午在臉書發文透露，林宜瑾修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，相關貼文一出立刻引來大批網友留言，表示，“習慣了，又不是第一次”、“連滾帶爬的撤案了”、“太失望了”、“難得大家都挺他們黨欸”、“我以為會撐久一點”、“這麼快？才幾小時”、“嚇到了嗎”。