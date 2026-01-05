王鴻薇：扁介選唱反調　賴清德容不下

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電／保外就醫的陳水扁4日發文透露，原定當天要首播的《總統鏡來講》，因“行政院長”卓榮泰下令不准播出而喊卡，“否則就要抓陳水扁回籠”。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇表示，陳水扁應要有所警惕，因其不僅要主持節目，還介入選舉，跟賴清德唱反調，賴恐容不下扁的舉動。



王鴻薇今天在政論節目《新聞大白話》中指出，陳水扁目前是保外就醫，且中監有出“五不”，包括不能站台、不能接受媒體採訪以及不能談論政治等，未料近年來“五不”根本跟空氣一樣。



王鴻薇進一步表示，在某種層面上來看，陳水扁不是保外就醫，而是因為政治特權才可以在外面，如今不讓陳水扁開政論節目，還恐嚇他若播出節目就直接把他關回去，顯見陳水扁關與不關，都在賴清德跟卓榮泰的一念之間。



不過王鴻薇認為，陳水扁也應該要稍微警惕一點，因其不但表態主持節目，還介入選舉，先前表態挺陳亭妃是挺錯對象了，因賴清德並不挺陳亭妃；當陳水扁還在保外就醫期間，且期盼賴給予特赦，卻跟賴唱反調，賴恐容不下陳水扁這番舉動。



王鴻薇認為，陳水扁有一定的魅力，當他開節目，對於政治局勢有其影響力，渲染力也會越來越強，如今種種跡象也顯示著，綠營派系跟內部之間裂痕越來越大。