總預算仍未付委　綠：藍白推“違憲”挺貪法案

民進黨發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電／今年度政府總預算案至今尚未付委審查，民進黨發言人吳崢5日表示，2026年度政府總預算，“行政院”早在去年8月底即依法送交“立法院”審議，至今遲未排審，關鍵原因在於藍白掌控的“立法院”政治操作不斷，忙於推動多項有“違憲”之虞的法案、提出所謂“挺貪污五法”，政治操作凌駕民生，才導致總預算遭到延宕。



吳崢指出，國民黨主席鄭麗文將責任歸咎於賴清德，指稱政府不尊重“國會”三讀通過的法案，鄭麗文可能已離開“立法院”一段時間，或受限於目前國民黨“立院”黨團由傅崐萁主導，對總預算相關時程與實際狀況有所誤解。



吳崢提到，事實上，總預算遲未排審，並非行政部門怠惰，而是藍白忙於推動多項有“違憲”之虞的法案，包括軍人加薪條例，以及惡修《財劃法》、《“憲訴法”》，並提出所謂“挺貪污五法”，政治操作凌駕民生，才是總預算延宕至今的真正原因。



針對軍人加薪議題，吳崢表示，賴清德早在去年4月即為志願役加薪一次，連同蔡英文任內，民進黨執政9年多來，已為軍公教加薪4次；相較之下，馬英九任內僅加薪一次。



吳崢認為，賴清德與“行政院長”卓榮泰也已清楚表明，對於在野黨所提出、可能涉及“違憲”的軍人加碼加薪方案，只要“憲法”法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算。國民黨卻持續以話術造謠，作為杯葛總預算的藉口，顯然只想政治鬥爭，無意就事論事。



吳崢強調，賴清德上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出“國安”簡報、“國政”茶敘，乃至於在合憲前提下赴“立法院”報告，但相關溝通不是遭到杯葛，就是無疾而終。若鄭麗文仍真心以人民生計為念、為“國家”建設著想，應該回頭好好與自家“立委”黨團溝通，要求儘速排審“中央政府”總預算，而不是一再耍嘴皮，這對化解當前僵局毫無幫助。