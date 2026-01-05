宋興洲：美國際形象受創　反美陣營更加凝聚

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）針對美國侵入委內瑞拉首都逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro），東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，儘管美國對該行動的正當性有許多外交辭令及解釋，但是在國際法上仍充滿爭議，代表美國骨子裡仍是比拳頭、用實力說話的霸權主義，這點台灣應該警惕。因為此例一開，對有強大軍力的中國大陸、俄國都可能產生示範效果，尤其兩岸關係特殊，在國際法的詮釋上空間更大，美國此舉對台而言絕無益處。



另方面，宋興洲認為，從長遠的國際局勢來看，美國這種破壞規則的行徑，實際上是在透支其長期累積的國際信譽。當美國成為了國際秩序的破壞者，其所宣揚的普世價值將變得蒼白無力。



宋興洲分析，相比之下，中國大陸若能保持戰略定力，堅持不冒進的和平發展路線，將與美國的霸權行徑形成強烈對比，這種反差將有助於北京在“全球南方”國家中建立更負責任的大國形象，中國的國際影響力將獲得實質提升，甚至在未來的國際話語權競爭中，有望逐漸取代美國的地位。



針對委內瑞拉事件對台灣的效應，宋興洲說，研判中國大陸效法美國對台採取斬首行動的可能性偏低，因為在兩岸關係的融合路線上，北京會避免採取爭議作法，且有了美國“門羅主義”復興，美國總統特朗普為了國家利益與政治紅利不擇手段的示範，國際之間更能明顯感受到中美之間誰才更符合大國風範，美國的國際形象將受創，全球反美陣營勢必更加凝聚，這對中國大陸佈局國際外交、增加影響力將產生正面效果。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



分析美國對委內瑞拉出手的戰略考量，宋興洲指出，美軍特種部隊直接深入他國首都逮捕現任元首，這在現代國際關係史上雖非首例，卻極具標誌性。這讓人聯想到1989年美國入侵巴拿馬逮捕諾瑞加將軍的歷史重演，鮮明地反映了特朗普政權對“門羅主義”的強勢回歸。

