廖達琪：美對委內瑞拉出手　維護美元霸權

“台灣民主基金會”執行長、中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪。（中評社 資料照） 中評社高雄1月6日電（記者 蔣繼平）美國以走私毒品之名逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，帶回美國受審，引發全球震驚。“台灣民主基金會”執行長、中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪向中評社表示，美國雖然戰略退縮，但仍宣示中南美洲這一塊後花園它是管定了，此外石油不僅是實質利益也以美元交易，對美國而言“去美元化”是不可承受之重。



廖達琪為美國密西根大學政治學博士，曾任中山大學政治學研究所所長、台灣政治學會會長、史丹佛大學胡佛研究所訪問教授。



SWIFT系統（環球銀行金融電信協會）是一個全球性的金融資訊傳遞網路。另外，金磚國家（BRICS）也正推動類似SWIFT的支付系統“BRICS Bridge”，旨在減少對美元和西方金融體系依賴。金磚國家最初由巴西、中國、俄國、印度和南非這五個新興經濟體組成，自2023年起加入伊朗、埃及、埃塞俄比亞、印尼和阿拉伯聯合酋長國等，委內瑞拉近年也積極想加入。



若防止去美元化很重要，美國下一步會怎麼採取行動？



廖達琪表示，SWIFT系統其實就是美國系統，完全用美元交易。中國也試圖發展另一套更改貨幣的機制，加上因為俄羅斯資產也被禁、凍結，不能使用美元，正在發展替代的一套貨幣轉換機制，所以美國國安系統應該一直密切注意其發展。



廖達琪表示，因為中東石油交易正在做去美元化，還是要看美元貨幣這一塊，而中國、幾個中東國家、包括俄羅斯，想要形成的一個貨幣轉換系統是否能夠成氣候，目前交易量太低了。



廖達琪表示，但美國禁俄羅斯資產這件事卻幫對方忙，讓“BRICS Bridge”發展迅速，因為這些國家都需要石油，俄羅斯也需要出口賺錢，俄羅斯是天然氣大國，德國、歐洲都需要向俄羅斯購買，所以這一塊隱形看不見，但還在檯面下競爭當中。因為今年美、中元首會面預期有四次，就看接下來伊朗議題會怎麼談。

