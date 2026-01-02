謝立功：柯文哲沒放棄與綠合作想法

台灣海洋大學海洋法政學專任教授、前民眾黨秘書長謝立功。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北1月5日電（記者 黃偕華）台灣民眾黨創黨主席柯文哲上週到“立法院”，先拜訪中國國民黨“立法院”黨團，接著又與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘單獨見面。前民眾黨秘書長謝立功解讀，柯文哲沒有放棄跟綠營有進一步合作的可能，民眾黨想要超越藍綠就不能單獨押注一邊。他提到，就好比台灣在中美之間，台灣也可以作為關鍵，只要角色拿捏的好、扮演的好，就是可以是關鍵。



謝立功，台灣大學國家發展研究所博士。目前是台灣海洋大學海洋法政學專任教授，曾任台灣民眾黨秘書長、民眾黨首任組發部召集人、“內政部移民署署長”、“國安會”諮詢委員、中央警察大學“國境警察學系”主任等職。



謝立功表示，民眾黨黃國昌當主席這段時間，對“藍白合”做得非常的徹底，包括與國民黨黨團總召傅崐萁的互動，大家都看在眼裡。柯文哲這一兩個禮拜動作更加明顯，除了藍白合以外，他也沒有放棄跟綠營打交道的想法。畢竟小黨要真正成為第三勢力的共主，就必須走出一條不一樣的路。所以柯上周拜訪國民黨團、民進黨團，甚至跟柯建銘的互動，都很讓人有想象空間。



謝立功指出，他相信柯文哲沒有放棄跟綠營有進一步合作可能，柯文哲還是會以全民利益為依歸，但如果柯的主軸是真的要超越藍綠的話，相信柯不會只有單押其中一邊。他認為，民眾黨只有8席“立委”席次，但民進黨也會寄望於白營，因為這是關鍵的8席。



謝立功認為，台灣在中美之間的處境也是如此，柯文哲曾經以物理學上力矩的概念認為要“與強國等距”，在中美之間求取平衡，不能把支點全部都放在美國，否則台灣會倒掉，“可是現在民進黨政府跟美國距離是非常的近”。



謝立功說，台灣在中美兩邊如果角色拿捏的好、扮演的好，其實台灣就是關鍵。就像藍綠之間白營如果操作的好，民眾黨也可能是關鍵。像這次柯文哲攜民眾黨籍“立委”陳昭姿拜會藍綠推動《人工生殖法》“不就是柯文哲在借力使力嗎？”。

