詹江村：委內瑞拉政局似台灣　賴清德應警惕

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月6日電（記者 盧誠輝）美國日前軍事襲擊委內瑞拉，並逮補委國總統馬杜羅夫婦送回美國受審，引發國際爭議。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，委國政局和台灣極為相似，都是在野黨贏得“國會”選舉後，被執政黨架空權力，改由親執政黨的“最高法院”取代，賴清德現在看到馬杜羅的下場，應特別警惕，勿重蹈覆轍。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村強調，馬杜羅架空國會權力改由親執政黨的最高法院取代的做法，就和台灣由人數不足的5個親執政黨大法官違法組成的“憲法”法庭，就要推翻“國會”通過法案一樣，馬杜羅因此被美國認定是“實質違憲奪權”，那賴政府也應該被同樣認定。賴清德現在看到馬杜羅的下場，應特別警惕，勿重蹈覆轍。



他提到，馬杜羅2013年當選委國總統後，開始對在野黨進行政治鬥爭，但委國在野黨2015年仍贏得國會選舉，取得多數席次，馬杜羅則以架空國會權力手段來對付在野黨，由委國最高法院宣布判決權力高於國會，再以此廢掉立法權，委國的國會也因此被正式架空。



詹江村指出，對照委國近幾年的政局確實和台灣極為相似，賴清德在藍白取得“國會”多數後，不理會“國會”在2024年底三讀通過的“‘憲法’訴訟法”修正案，明定“憲法”法庭評議需至少10人、宣告違憲需9人同意的規定，“憲法”法庭5名大法官卻在2025年12月19日宣告該修法違憲並即時失效。



詹江村認為，賴清德的權力再大也不能大過“國會”和“憲法”，看看馬杜羅現在的下場，賴應以此為鑑。