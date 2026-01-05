中評關注：“兩國”條例急煞車　綠玩哪招？

賴清德昔日為子弟兵林宜瑾輔選。（照片：林宜瑾臉書資料照） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）賴清德嫡系子弟兵、民眾黨“立委”林宜瑾3日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法提案，擬將法律名稱更改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並刪除“國家統一前”等字眼，已有20多名綠委連署。但距離提案未滿2天似已暫歇，成為焦點插曲。



林宜瑾出身台南，被視為賴清德子弟兵，此次修法提案普遍被視為是“測試氣球”，僅20名綠委連署，不到全體綠委51席的半數。



值得注意的是，林宜瑾在被藍軍爆料已撤案後，5日在臉書強調“國民黨‘立委’應立即停止造謠，沒有成案何來撤案”，指出修法進度仍在研擬階段、尚未送交程序委員會。她同時提到，因條文範圍廣泛、涉及多項條款連動，若要修就需整體檢視，因此需要時間整合。



對於這項“兩國論”修法，藍白這次皆冷處理，坐視民進黨團自己如何收拾殘局。



事實上，民進黨內部對《兩岸條例》改名早有討論。早在2020年，綠委蔡易餘便曾提出類似草案，但因引發爭議、黨內溝通不一，最後選擇撤案。如今林宜瑾再提，時間點落在賴清德上任一年半、“內閣”人事與“國會”對峙仍膠著之際，外界多認為此舉政治意涵大於實質修法效果。



林宜瑾的派系屬性與其修法方向，被認為是“新潮流”的探測。但在短短2天內即陷入輿論風暴，民進黨內反應不一，也顯示“認同修法”仍非黨內共識議題。



整體而言，林宜瑾此案的迅速“啟動又止步”，反映出民進黨內部在“深化認同”與怕踩兩岸紅線之間的微妙拉鋸。外界也關注，此舉是否為“賴政府”未來在兩岸政策上“先放話、後收手”的策略測試？想要升高“憲政”僵局、朝野對立，卻又被發現黔驢技窮？隨著在野黨選擇靜觀其變、看笑話方式，民進黨要如何收拾交待？仍有待後續觀察。