中評關注：蘇貞昌台南公開挺林俊憲近定局

蘇貞昌4日為林俊憲站台。（林俊憲辦公室提供） 中評社台北1月6日電（記者 黃筱筠）蘇貞昌4日晚間現身民進黨“立委”、賴清德子弟兵林俊憲爭取參選台南市長的造勢晚會力挺。相較蘇貞昌在高雄市長初選力挺綠委邱議瑩，他巧妙的現身站台，某程度代表英蘇聯盟在台南初選挺林俊憲。這代表另一位初選競爭者陳亭妃民調危險，也已可看到林代表黨內出戰台南市長幾成定局。



民進黨台南市長初選民調將在1月12日至17日進行，這幾週林俊憲與陳亭妃都在台南積極造勢。過去陳亭妃民調都領先林俊憲，但之前傳出有黨內內參民調林緊咬陳。這幾週林俊憲造勢場合，更有黨內多位大咖聚集。除了台南市長黃偉哲、台南市議長邱莉莉、副議長林志展，還有黨內“立委”賴惠員、郭國文、黨內市議員、“國策顧問”康銀壽等等，幾乎民進黨的台南政治人物都出席力挺。難怪陳亭妃說林的黨內資源豐厚。



蘇貞昌公開出席林俊憲造勢晚會，則有點巧妙。蘇在高雄市長初選力挺綠委邱議瑩，加上新北市英蘇聯盟也力挺蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧，而蘇貞昌公開力挺林俊憲，是否與民進黨提名蘇巧慧有關聯性。但蘇貞昌在造勢晚會卻話中有話問台下民眾，“中央”與地方要互動，“賴清德支持誰？你們比我還清楚。”



隨著黨內大咖密集替林俊憲站台後，傳出民調已超越陳亭妃，這與之前黨內傳出林民調緊咬陳，是否都是相同操作？接著民進黨內進行民調，若林俊憲民調真的翻盤，似乎不奇怪了。



而在台南市長黨內初選之際，賴清德也積極拉攏英系。除了，海基會董事長傳出將由英系蘇嘉全出任，擔任過蔡英文副手的陳建仁也將獲得“中研院長”的位置。甚至日前公開質疑蔡英文博士論文的陳水扁，新節目臨時喊卡，扁直言是“行政院長”卓榮泰下令不準播出，英系還調侃這是卓的政績。



可見英系對於陳水扁的偏見甚深，而扁會不會持續爆料蔡英文，也很難控制。因陳水扁就曾經公開提到蔡在卸任前，曾經派府內高層與他討論特赦的可能性，後來卻不了了之，難免扁對蔡會有意見。現在卓跳出來下令扁的新節目不準播出，這等於是賴的要求。



賴清德動作這麽大，不惜得罪扁，要說兩人關係出現變化，不如說是明顯做給蔡英文與英系看，希望英系在台南市長初選之際，不要有其他大動作力挺陳亭妃。