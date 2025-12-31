陳秉逵：美國抓馬杜羅讓中國站上道德制高點

政大外交系教授陳秉逵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）針對美國侵入委內瑞拉首都逮捕總統馬杜羅，政治大學外交系教授陳秉逵向中評社分析說，這次美國用自己的法律去審判一個外國領袖，這就代表說任何國家只要找到一個借口，都可以這樣做，這恐怕對於國際的負面效應會是特別大。



陳秉逵認為，雖不至於馬上有國家有樣學樣，但這畢竟是開了一個先例，如果以後其他國家想要這樣做，美國就沒有任何立場可以說其他國家是錯的。這對美國的對手來說，不管是中國、俄羅斯或者是伊朗、朝鮮，都可能是一個不錯的宣傳材料，重點是中俄等國家，反而會站上道德制高點。



陳秉逵是美國馬里蘭大學政府與政治系博士，現為政治大學外交系教授兼戰略與國際事務碩士在職專班執行長、台灣印度研究協會理事，專長為國際關係理論、國際安全合作、衝突理論、全球治理。



美國3日對委內瑞拉展開“絕對決心行動”（Operation Absolute Resolve），總統馬杜羅及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜羅夫婦已經抵達美國紐約，並於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。



陳秉逵接受中評社訪問時指出，這次行動如果從“目的”來看，必須與對外釋放的“信號”區分開來。他說，美國總統特朗普真正想要傳遞訊號的對象，並不是全球性的主要強權，而是西半球、美洲各國。而這次行動的核心目的，在於完成他長期以來對支持者所承諾的政策方向，也就是透過“讓美國再次偉大”（MAGA），鞏固美國在西半球的勢力範圍。



陳秉逵分析，美國向來將西半球視為自身後院，對於區域內不夠親美、或試圖降低對美國依附程度的國家，並不容許其存在太多空間。特朗普上台後持續針對馬杜羅政權施壓，此次行動就是要清楚告訴其他西半球國家，如果不選擇與美國站在一起，就可能遭到報復。

