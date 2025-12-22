“高檢署”上訴　高虹安案未來有三種可能

新竹市長高虹安涉貪案二審改判無罪後在去年12月18日復職。（中評社 資料照） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費新台幣11萬6514元，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4月，2025年12月16日二審大逆轉改判貪污罪無罪。台灣高等檢察署因不服台灣高等法院的判決，5日下午正式遞狀向“最高法院”提出上訴，也讓高虹安涉貪案未來有三種發展可能。



但因更審通常需要至少1年到2年或甚至更久的時間，因此應不至於影響高虹安競選連任，只是若高案進入更審程序，高若順利連任成功，第2任期能否做完則將存有變數。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高虹安上訴後，二審高院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



“高檢署”在高院改判後第一時間就表示將研議上訴，果然在歷經上訴期限20天的最後一日，高院在5日下午壓線向“最高法院”提出上訴。“高檢署”認為，高虹安涉貪案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，因此依法提起上訴。



隨著“高檢署”上訴三審後，未來高虹安涉貪案將有三種可能結果。



第一種結果比較單純，也是對高虹安最有利的狀況，就是“最高法院”駁回“高檢署”上訴，則高案將終結審理，全案確定。