廖達琪：美精準打擊委內瑞拉　中俄難複製

台灣民主基金會執行長、中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪。（中評社 資料照） 中評社高雄1月6日電（記者 蔣繼平）美國以走私毒品之名出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦帶回美國受審，國際也關注中、俄是否也會複製。台灣民主基金會執行長、中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪向中評社表示，這種精準打擊、擒賊擒王的技術是美國獨占，需要情報佈建、經驗累積與傳承，很困難，沒那麼簡單。



廖達琪並指出，台灣晶片製造與AI算力對美國來講還是不可分割的利益，除了美國會要求中國大陸與台灣雙方都要克制，且至少在特朗普剩下的3年任期內，不可能讓類似美國進入委內瑞拉抓馬杜羅的事件發生。



廖達琪為美國密西根大學政治學博士，曾任中山大學政治學研究所所長、台灣政治學會會長、史丹佛大學胡佛研究所訪問教授。



美國參議院情報委員會副主席、民主黨馬克·華納（Mark Warner）發表聲明“如果美國主張有權使用武力入侵並抓捕其指控犯罪行為的外國領導人，那麼什麼能阻止中國聲稱擁有同樣權力對台灣領導層採取行動？什麼能阻止普京以類似理由綁架烏克蘭總統？一旦這條界線被跨越，約束全球混亂的規則將開始崩潰，而專制政權將率先利用這一點。”來表達憂慮。



對此，廖達琪表示，這次事件後開始被人提到會不會讓中、俄得到的啟發，譬如說，俄羅斯是否可以精準打擊，去把烏克蘭總統澤連斯基捉起來，或者中國大陸針對台灣領導人怎樣之類。她認為，恐怕不能如此類推。



廖達琪表示，精準打擊能力，美國已經操作過好幾次，從賓拉登反恐行動一直以來，還有美國已成立非常完善的情報系統，相關工作已做很久，情報很準，才有可能登門入室抓到總統，甚至報導也提到全癱瘓了中製的雷達系統。