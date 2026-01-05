中評專論：被馬杜羅案嚇到　台官方低調

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北1月6日電（評論員 林淑玲）美國入侵委內瑞拉抓捕委國總統馬杜羅夫婦將其押往美國受審，震驚全球。這會否被中國大陸援引處理台灣？引發熱議。民進黨政府對此驚天大事，意外的冷調處理，台官方迄今只表示“持續與美國等民主友盟合作”，賴清德本人亦無回應。



美軍衝進委內瑞拉抓捕委國總統馬杜羅夫婦，美國總統特朗普還嗆聲“打到聽話為止”，並點名哥倫比亞、墨西哥、格陵蘭，粗暴行逕遭到國際譴責，在美國引發許多抗議。高人氣的紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）3日即發文譴責特朗普“單方面攻擊一個主權國家是戰爭行為，違反了聯邦法和國際法”。聯合國安理會訂5日開會討論。



特朗普創下入侵其它主權國家，抓走他國總統先例，國際社會視角隨即掃到台灣。美國共和黨聯邦眾議員、“台灣連線”成員貝肯（Don Bacon）於社群媒體X發文稱，這項行動對委國民眾意義重大，但他憂心中國將藉此合理化“侵台”行為。部份美國國會議員、學者也提出同樣憂慮，擔心特朗普給中國做了示範，讓大陸可隨時到台灣抓人。



委內瑞拉事件這時來得特別敏感，大陸“正義使命－2025”環台軍演才落幕，大陸已邁向實戰預演，兩岸激化對立。驚魂未定的綠營看到委內瑞拉總統被美軍抓捕，忐忑不安，對委內瑞拉事件不論怎麼說都尷尬。



到目前為止，府院都未評論此事，與2022爆發俄烏戰爭之初，整個綠營高調挺烏克蘭、批俄羅斯的場景完全不同。台“外交部”4日發了一個聲明提到“持續與美國等民主友盟合作”，固然是表態挺美，與美國站在一起，但也不敢太張揚，免得惹火上身。



5日下午更傳出，賴系綠委林宜謹日前提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為“台灣與中華人民共和國關係條例”也悄悄撤案了。林宜瑾本人雖否認撤案，但也坦承“許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。議事處對她的提案做出許多修正建議。”