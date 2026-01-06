林宜瑾否認撤兩國條例　藍委曝用立可帶塗銷

林宜瑾否認撤案“兩岸條例”修法，羅智強揭秘：是用立可帶塗銷送案紀錄。（羅智強臉書） 中評社台北1月6日電／民進黨“立委”林宜瑾日前表示將提案把《兩岸人民關係條例》修正為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並主張刪除條文中“國家統一前”字樣，引發議論。現在該案已撤，不過林宜瑾否認有撤案紀錄。中國國民黨“立委”羅智強5日質疑，現在關鍵在於“立法院”送案登記簿是否曾被塗銷，林宜瑾應該對外說明是否有使用立可帶塗銷過訟案紀錄。



國民黨“立法院”黨團5日指出，綠委林宜瑾日前在臉書公開表示，要提案將兩岸條例修正為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，也主張刪除原條文中“國家統一前”，5日傳出林宜瑾主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。國民黨團嚴正指出，依據“立法院”提案紀錄，“林宜瑾委員的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查”。



藍委羅智強5日在臉書發文質問，綠委林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？有沒有在5日上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？如果林宜瑾否認，“我願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告”。然後讓法院，來調“立法院”的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？



羅智強指出，他不是空口說白話，他5日直接到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出“人民”、“關係條例”、“草案”等字。說真的，實在沒必要連這麼小的事情都要說謊。



羅智強表示，若要證明未撤案，方式非常簡單，就是重新將案子正式送出，並反問林宜瑾何時會“再”送案？