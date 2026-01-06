叢林國際政治登場！郭正亮曝這3國沒人敢動

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北1月6日電／美國總統特朗普逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦震驚國際，台灣輿論熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取“斬首式”軍事行動。前“立委”郭正亮表示，沒有規則的叢林國際政治要開始了，全世界都將努力偷偷發展核武，沒人敢動的國家剩朝鮮、巴基斯坦、以色列。更不要講中國大陸跟俄羅斯了。



郭正亮5日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，如果大陸攔截運往台灣的海馬斯火箭系統軍購？對岸可以說：美國你違反817公報，這可以打到我。因為還有452顆射程300公里的中程飛彈，那更關鍵。不過那不是近期內的議題，因為美國要交貨，可能還要一、兩年，“可是交貨這件事，你是掩蓋不住的。”



郭正亮表示，矢板明夫那些人說的，那叫胡說八道，說中國大陸如果武統台灣，美國就衝到北京執行軍事行動。“你是在作夢是不是？你連金正恩都不敢綁架！”這種胡說八道也在講，然後一堆青鳥在那邊嗨。



郭正亮指出，“核武國家，他不敢動！”所以目前有三個核武國家，敵人都很多，但沒人敢動：朝鮮、巴基斯坦、以色列。更不要講中國大陸跟俄羅斯了，誰敢動？所以大家現在討論的是，沒有規則的叢林國際政治要開始了！什麼叫沒有規則，就是大國有邏輯，大國互相尊重，可是中小國家怎麼辦？所以如果伊朗過了經濟危機這一關，他一定拚全力發展核武！會導致全世界都努力偷偷發展核武。