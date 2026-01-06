美斬首行動效應　郭正亮：朝鮮有核武最安全

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／美國總統特朗普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦震驚國際，台灣熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取“斬首式”軍事行動？前“立委”郭正亮5日在政論節目表示，有能力做同樣行動的，衹有中、俄、以色列，現在衹有發展核武的朝鮮是安全的，中小國家都沒有能力保護自己。



郭正亮5日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國際法沒有用，國際組織也沒有用，也沒有經過國會，在很短的時間，“單邊主義”就達成目的，誰能這樣幹？講白了，有能力這樣幹的，衹有中國大陸、俄羅斯、以色列，以國總理納坦雅胡不是剛好去美國？就是在商量這事。



“因為他大概也知道特朗普在幹什麼，因為以色列常這樣幹！”郭正亮指出，他們一定在商量說，一定要在伊朗還沒有發展出核武之前，幹這個事！現在正逢伊朗經濟不好，有22個省發生群眾遊行，特朗普已經警戒了，說伊朗只要鎮壓群眾，導致群眾傷亡，美國一定介入！但不知道接下來要如何介入，因為抓伊朗總統哈米尼沒有意義，伊朗比委內瑞拉領土更大。



郭正亮強調，美國這次的單邊行動，已經產生國際上一種效應，除了擁核武國家之外，中小國家都沒有能力保護自己！所以現在金正恩正在慶幸自己的高瞻遠矚，因為衹有朝鮮是安全的，其他國家都沒有一個是安全的。



郭正亮說，所以大家會聯想到的就是，普京會不會去“斬首”澤倫斯基？這裡講的斬首不一定是殺，有可能是抓，都包括在內。因為美國幹了這件事，還能說俄羅斯“侵略”烏克蘭嗎？