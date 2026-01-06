林宜瑾提案更名“兩國”條例　連署綠委曝光

針對綠委林宜瑾撤案“兩岸條例”更名，律師葉慶元在臉書發文表示看法。（照：葉慶元臉書） 中評社台北1月6日電／民進黨籍“立委”林宜瑾提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並刪除原條文“國家統一前”、“地區”等字眼，遭質疑可能創造“兩國論”。昨天傳出，林宜瑾已悄悄撤案，參與提案、連署綠委名單曝光，引發各界關注。



根據台媒報導，不少人對連署名單感到好奇，雖有部分簽名字體潦草不易辨認，仍可識別出提案綠委5人為：林宜瑾、王義川（手寫於右下角並以箭頭指向提案人）、徐富癸、張雅琳、賴惠員。



連署的綠委包括：楊曜、陳瑩、張宏陸、王正旭、莊瑞雄、陳秀寶、林俊憲、吳秉叡、李柏毅、吳思瑤、沈伯洋、伍麗華、黃捷、陳素月、李坤城、吳沛憶、賴瑞隆、王美惠、羅美玲等。其中，賴瑞隆曾簽在提案人欄，隨後劃掉，補簽在下方。



民進黨籍“立委”蔡易餘2020年5月也曾作出類似提案，沒想到最後在“黨內壓力”下迅速撤案，成為藍營笑柄。如今林宜瑾竟故技重施，引發討論。昨天驚傳民進黨再度撤案，林宜瑾的臉書被網友灌爆，緊急關閉留言，並澄清“沒有成案何來撤案”，強調仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。

