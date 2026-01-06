江啟臣考察雲林　為台中永續旗艦城找解方

江啟臣5日與藍委張嘉郡前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察。（照片：江啟臣辦公室提供） 中評社雲林1月6日電／“行政院”已拍板，將於2027年起全面禁止使用廚餘養豬，過去長期仰賴養豬去化的廚餘，現已面臨去化轉型挑戰，各縣市廚餘處理量能與配套措施，成為近期關注焦點。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣5日在國民黨籍“立委”張嘉郡陪同下，前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，實地瞭解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中未來廚餘去化尋找方向，盼打造台中“永續旗艦城”。



江啟臣指出，廚餘去化問題不僅是單一縣市的環保課題，而是因應國家防疫政策所衍生的全台性議題。據“環境部”統計，台灣每日平均產生廚餘約2115公噸，其中超過六成用養豬去化，2027年起全面禁用後，短期內勢必出現去化壓力，“環境部”有責任協助地方政府加速布建堆肥、能源化等替代方案，避免基層承受過大壓力。



江啟臣進一步說，台中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，目前每日廚餘產生量約280公噸。市府提出“安心無餘計劃”，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每日可去化約266公噸，朝向在2027年底前達成階段性平衡。然而，隨著台中人口持續成長、廚餘量增加，仍須思考更具韌性的中長期方案。



江啟臣表示，此行參訪南亞廚餘堆肥廠，其現行每日處理量約50至55公噸，最大量能可達每日60噸，去化量相當可觀，由雲林縣政府、台塑集團合作的PPP方案（公私協力夥伴關係），是全台少數具規模、成熟技術的廚餘去化示範場域。



江啟臣提到，南亞自2013年投入廚餘資源化，看到其結合生、熟廚餘的先進堆肥製程，並導入太陽能光電系統，將廚餘轉化為符合“農業部”標準的有機肥料，且整廠乾淨衛生，無一般堆肥廠惡臭，不衹有效去化廢棄物，也落實低碳、循環經濟理念，值得各地政府借鏡。